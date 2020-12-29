Арбитражный суд Петербурга запретил частникам кремировать покойных

Доступ к крематорию ГУП "Ритуальные услуги" инстанция перекрыла.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти во второй раз поддержал ГУП "Ритуальные услуги", подведомственный Смольному, запретив частным компаниями кремировать умерших. Об этом сообщили 47news.

Как стало известно, 21 января в силу вступило решение суда, согласно которому ГУП не обязано заключать договоры с частниками о предоставлении ритуальных услуг родственникам покойных, подлежащих кремации. Чуть больше месяца назад, 16 декабря, в силу вступило похожее судебное решение по иску ООО "Ритуальные услуги", но этой компании тоже отказали во взаимодействии с оператором крематория.

Отмечается, что частник может добиться услуги кремации родственников своих клиентов, однако для этого ему самому придется заплатить агенту ведомства Смольного. Воспользоваться крематорием на иных условиях коммерческим компаниям нельзя. По информации издания, годовой доход ГУПа составляет порядка миллиарда рублей, за эти деньги отчасти и борются частные компании. На данный момент ГУП заключил агентские договоры с тремя организациями, принадлежащими крупным бизнесменам.

Тем временем, ООО "Похоронная служба" Бориса Гладилина просит УФАС через Арбитражный суд привлечь ГУП к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства по упомянутым отказам заключать договоры с частниками. Решение пока не вынесено.

Фото: pixabay