Люди скидывают тела погибших в воду из-за того, что не могут оплатить кремацию родственникам.

В реке Ганг в Индии обнаружили десятки тел жертв COVID-19. О этом рассказали журналисты из местного издания The Times of India. По информации от СМИ, инцидент зафиксирован в районе города Буксар. По меньшей мере жители увидели тридцать тел погибших. В администрации округа предположили, что трупы могли доплыть по реке из соседнего штата. Однако население города уточнило, что жители ближайших селений выбрасывают тела в реку из-за высокой стоимости кремации и погребальных костров.

В СМИ не исключили, что на самом деле трупов, сброшенных в воду, может оказаться более сотни. Инцидент привлек внимание общественности. В стране население боится распространения инфекции. Власти региона начали очистку акватории Ганга. Неопознанные тела чиновники кремируют в соответствии с ритуалами. При этом расходы за процедуру возьмет на себя правительство штата.

В Индии на фоне COVID-19 участились случаи поражения людей опасными грибами.

Видео: Twitter/MiniforIYC