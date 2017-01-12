В Индии на фоне COVID-19 участились случаи поражения людей опасными грибами

Уже известно о более 100 заразившихся.

Медики индийского штата Гуджарата зафиксировали вспышку мукоромикоза. Об этом пишет издание India Today.

СМИ сообщает, это редкое заболевание вызывается плесневыми грибами. В простонародье оно называется "черная плесень". Уже известно, что ею заразились более ста человек. Также сообщается о восьми потерявших зрение на фоне этого недуга.

По предварительным данным, мукоромикоз грозит тем людям, которые в настоящее время заражены COVID-19 или уже переболели им.

Власти Индии начали принимать меры для борьбы с новой болезнью. Уже заказаны новые препараты для лечения пациентов, а также созданы специальные отделения для больных "черной плесенью".

Отметим, мукоромикоз характеризуется поражением кожи и внутренних органов человека, что может привести к летальному исходу.

Ранее в Индию вылетел первый самолет МЧС с гуманитарной помощью.

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