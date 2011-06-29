ВОЗ: "индийский" штамма коронавируса оказался устойчив к антителам

Мутация индийского COVID-19 более заразная и устойчива к антителам переболевших или привившихся пациентов.

Пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщила о большой заразности и устойчивости к антителам индийского штамма коронавируса. Мутация SARS-CoV-2 указывает на то, что этот вариант вируса не боится антител как у переболевших, так и привившихся.

В Индии обнаружили новые разновидности вируса с мутациями E484Q и L452R. Их обнаружили в пробах от 1 декабря 2020 года. Вариация L452R может повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, сообщают в ВОЗ. А E484Q и вовсе нейтрализует антитела.

Индийский штамм также обладает высокой способностью вызывать заболевание и гибель. Как и штаммы из Великобритании, Южной Африки и Бразилии он очень заразный.

Всемирная организация пока не знает, что повлияло на мутации вируса. Возможно, смягчение коронавирусных мер и проведение массовых мероприятий.

Ранее Piter.tv сообщал, что Великобритания направила в Индию помощь для борьбы с COVID-19

Фото: pixabay