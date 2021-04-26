Великобритания направила в Индию помощь для борьбы с COVID-19

Правительство Великобритании направило в Индию партию медоборудования для оказания помощи в борьбе с COVID-19. Об этом сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем Twitter.
По его словам, "никто не будет в безопасности до тех пор, пока в безопасности не окажутся все".
Сегодня мы срочно отправили первую из нескольких партий неиспользуемого медицинского оборудования нашим друзьям в Индии, чтобы помочь им спасать жизни и оказывать помощь пациентам с тяжелыми формами COVID-19.
Доминик Рааб, глава МИД Великобритании
По словам главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, первая партия помощи Индии состоит из 495 кислородных концентраторов, а также 120 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких.
Отметим, что на протяжении нескольких дней в Индии регистрируют более 300 тысяч случаев заражения COVID-19 и свыше двух тысяч летальных исходов.
Ранее в Великобритании призвали уважать роль России.
Видео: Twitter / @ITVNewsPolitics
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