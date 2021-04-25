В Лондоне протестующие против COVID-ограничений напали на полицейских

Пострадали восемь полицейских, двум потребовалась госпитализация.

В Лондоне в ходе протестов против COVID-ограничений пострадали восемь сотрудников британской полиции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, двум сотрудникам понадобилась госпитализация

Протесты прошли в Гайд-парке и на центральных улицах Лондона. Всего были задержаны пять человек, а общее количество участников составило несколько тысяч человек. Митингующие требовали от правительства страны отменить все ограничения, связанные с COVID-19. По их словам, они ущемляют на права и свободы человека.

Напомним, в Великобритании ограничения ввели в январе. Начиная с весны, власти начали политику их смягчения: с 8 марта возобновились занятия в школах, с 29 марта жителям разрешили выходить из дома по любому поводу, с 12 апреля открылись пабы, парикмахерские и другие некоторые общественные заведения.

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Видео: Youtube/Urban Pictures