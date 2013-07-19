Протест в Петербурге и задержания активистов - взгляд Piter.TV

Как прошла несанкционированная протестная акция сторонников политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге 21 апреля 2021 год.

В среду, 21 апреля, в Санкт-Петербурге прошла несогласованная протестная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По предварительным данным, участие в шествии по центральным улицам города приняли от 4.5 до 8 тысяч человек. Канал Piter.TV рассказывал о ключевых событиях акции в прямом эфире: первая часть трансляции доступна на нашем сайте, вторая - на сервисе YouTube (по техническим причинам).

Cегодня мы публикуем подборку наиболее ярких и содержательных кадров случившегося. Двухминутное видео включает в себя основные точки "протестного маршрута": от Дворцовой площади и Александровского сада, до Сенной площади и территории перед ТЮЗом. В кадр попали и жесткие задержания активистов, и "шоу фонариков", и забеги сотен силовиков во время передислокации отрядов.

Как это было - в репортаже Стаса Бутенко и Дмитрия Хрыкина, которые все 3 часа находились внутри протестной колонны.

Ранее мы писали, что Петербург стал городом-рекордсменом по числу задержанных участников акции.

Видео: Piter.TV