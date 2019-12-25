На несанкционированном митинге в поддержку Навального задержали тысячу человек

Больше всего задержанных в Петербурге.

Портал ОВД-Инфо подвел итоги несанкционированных митингов в среду, 21 апреля. Жители разных городов в России вышли на мирные шествия в поддержку политика Алексея Навального.

Судя по статистике, большинство задержанных приходится на Петербург – 351 человек. Следом идет Уфа – 87 человек, затем Сочи – 50.

Акция в Петербурге закончилась, примерно, к одиннадцати часам вечера.

Вестибюли метро "Площадь Восстания", "Маяковская" и "Гостиный двор" открыли на вход в 22:20.

На Звенигородской улице у одноимённой станции метро силовики в кольцо взяли протестующих вместе с сотрудниками медиа. У вторых проверили документы и отпустили, в целом все затихло. передает корреспондент Piter.TV с места событий

Ранее мы писали, что в Эрмитаж попали все, кто хотел, несмотря на ограждения.

Фото: Piter.TV, ОВД-Инфо