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На несанкционированном митинге в поддержку Навального задержали тысячу человек
Сегодня, 22:57
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smirenny

На несанкционированном митинге в поддержку Навального задержали тысячу человек

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Больше всего задержанных в Петербурге.

Портал ОВД-Инфо подвел итоги несанкционированных митингов в среду, 21 апреля. Жители разных городов в России вышли на мирные шествия в поддержку политика Алексея Навального.

Судя по статистике, большинство задержанных приходится на Петербург – 351 человек. Следом идет Уфа – 87 человек, затем Сочи – 50. 

Акция в Петербурге закончилась, примерно, к одиннадцати часам вечера. 

Вестибюли метро "Площадь Восстания", "Маяковская" и "Гостиный двор" открыли на вход в 22:20. 

На Звенигородской улице у одноимённой станции метро силовики в кольцо взяли протестующих вместе с сотрудниками медиа. У вторых проверили документы и отпустили, в целом все затихло.

передает корреспондент Piter.TV с места событий

Ранее мы писали, что в Эрмитаж попали все, кто хотел, несмотря на ограждения.

Фото: Piter.TV, ОВД-Инфо

Теги: алексей навальный, митинг
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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