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В Эрмитаж попали все, кто хотел, несмотря на ограждения
Сегодня, 22:34
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smirenny

В Эрмитаж попали все, кто хотел, несмотря на ограждения

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Музей не получил жалоб от посетителей.

В среду, 21 апреля, несмотря на несанкционированный митинг и ограждения на Дворцовой площади, желающие попасть в Эрмитаж смогли зайти в музей, сообщила пресс-служба Эрмитажа. 

В этот раз, в отличие от предыдущих, переговоры с силовиками позволили избежать ситуаций, когда полицейские не знали, что делать с теми, кто купил билет в музей.

Посетители сегодня могла пройти с основного входа, а тех, кто пришел на последний сеанс в шесть часов вечера, перенаправили на другой вход. 

Напомним, что по расписанию среду, пятницу и субботу Эрмитаж работает до восьми часов вечера.

Ранее мы писали, что в Петербурге станции метро "Адмиралтейская" и "Гостиный двор" закрыты на выход.

Фото: Pixabay

Теги: несанкционарованная акция, эрмитаж
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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