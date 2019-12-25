В Эрмитаж попали все, кто хотел, несмотря на ограждения

Музей не получил жалоб от посетителей.

В среду, 21 апреля, несмотря на несанкционированный митинг и ограждения на Дворцовой площади, желающие попасть в Эрмитаж смогли зайти в музей, сообщила пресс-служба Эрмитажа.

В этот раз, в отличие от предыдущих, переговоры с силовиками позволили избежать ситуаций, когда полицейские не знали, что делать с теми, кто купил билет в музей.

Посетители сегодня могла пройти с основного входа, а тех, кто пришел на последний сеанс в шесть часов вечера, перенаправили на другой вход.

Напомним, что по расписанию среду, пятницу и субботу Эрмитаж работает до восьми часов вечера.

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Фото: Pixabay