Станции метро “Площадь Восстания”, “Маяковская” и “Гостиный двор” открыты на вход и выход

Также восстановлено движение троллейбусов в центре города.

В среду, 21 апреля, в 22:20 станции метро "Площадь Восстания", "Маяковская" и "Гостиный двор" вновь открыты на вход и выход. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга. Также вновь открыт на вход и выход вестибюль станции "Невский проспект" (выход на канал Грибоедова).

В 22:49 стало известно, что также восстановлено движение троллейбусов №1, 5, 7, 10, 11, 22 по Невскому проспекту, троллейбуса №17 по Гороховой улице и трамвая №3 по Садовой улице.

Ранее мы писали, что Петербург направит бюджетные кредиты на развитие общественного транспорта и социальной инфраструктуры.

Фото: Piter.tv