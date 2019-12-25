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Станции метро “Площадь Восстания”, “Маяковская” и “Гостиный двор” открыты на вход и выход
Сегодня, 22:45
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kraratau27

Станции метро “Площадь Восстания”, “Маяковская” и “Гостиный двор” открыты на вход и выход

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Также восстановлено движение троллейбусов в центре города.

В среду, 21 апреля, в 22:20 станции метро  "Площадь Восстания", "Маяковская" и "Гостиный двор" вновь открыты на вход и выход. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга. Также вновь открыт на вход и выход вестибюль станции "Невский проспект" (выход на канал Грибоедова). 

В 22:49 стало известно, что также восстановлено движение троллейбусов №1, 5, 7, 10, 11, 22 по Невскому проспекту, троллейбуса №17 по Гороховой улице и трамвая №3 по Садовой улице. 

Ранее мы писали, что Петербург направит бюджетные кредиты на развитие общественного транспорта и социальной инфраструктуры. 

Фото: Piter.tv 

Теги: метрополитен, общественный транпорт
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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