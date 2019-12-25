В Петербурге закрыты станции метро "Маяковская" и "Площадь Восстания"

Поезда следуют без остановок.

В Северной столице закрыты станции метро "Маяковская" и "Площадь Восстания" в связи с несогласованной акцией в поддержку Алексея Навального. Об этом вечером 21 апреля сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Вестибюль станции "Гостиный двор" по-прежнему закрыт на вход и выход, однако пересадка на станцию метро "Невский проспект" работает. А также вновь открыта на вход и выход станция метро "Адмиралтейская".

Ранее мы писали, что пять углов перекрыты.

Фото: Piter.tv