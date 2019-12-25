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В Петербурге закрыты станции метро "Маяковская" и "Площадь Восстания"
Сегодня, 21:44
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kraratau27

В Петербурге закрыты станции метро "Маяковская" и "Площадь Восстания"

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Поезда следуют без остановок.

В Северной столице закрыты станции метро "Маяковская" и "Площадь Восстания" в связи с несогласованной акцией в поддержку Алексея Навального. Об этом вечером 21 апреля сообщили в комитете по транспорту Петербурга. 

Вестибюль станции "Гостиный двор" по-прежнему закрыт на вход и выход, однако пересадка на станцию метро "Невский проспект" работает. А также вновь открыта на вход и выход станция метро "Адмиралтейская". 

Ранее мы писали, что пять углов перекрыты.

Фото: Piter.tv 

Теги: 21 апреля, митинг, станции метро
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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