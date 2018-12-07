Биометрия для прохода в метро появится на всех станциях Петербурга в 2026 году

Петербург готовит полный запуск оплаты проезда лицом на весь метрополитен.

В Санкт-Петербурге власти провели совещание с участием замминистра цифрового развития Олега Качанова и представителей Центра биометрических технологий. Как сообщили в комитете по транспорту, ключевой темой встречи стало внедрение системы оплаты проезда в метро с использованием биометрической идентификации.

По итогам обсуждения стороны подтвердили готовность к "полномасштабному запуску" биометрической оплаты в городском метрополитене в начале 2026 года. Для реализации проекта была подписана дорожная карта, которая предусматривает дальнейшую техническую интеграцию и развитие технологии, включая возможности привязки льготных проездных билетов.

Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев напомнил, что тестирование системы продолжается на станциях "Площадь Восстания", "Гостиный двор", "Новочеркасская" и "Приморская". По его словам, специалисты выполнили "необходимые технические замеры", среди которых параметры освещённости и цветопередачи для корректной работы оборудования. Также изучалась пропускная способность турникетов, включая испытания в условиях "час пик".

Как отметил Енокаев, проведённые проверки показали, что использование биометрии "удобно и безопасно для пассажиров".

Фото: пресс-служба Смольно