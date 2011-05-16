Новые "Балтийцы" готовят к запуску на фиолетовой ветке метро Петербурга

Поезда "Балтиец" появятся на двух линиях метро Петербурга до конца года.

Петербургский метрополитен начал обновление подвижного состава: на фиолетовой ветке метро уже появились первые поезда "Балтиец", а вскоре новые составы начнут курсировать и на синей линии. Об этом сообщил начальник метрополитена Евгений Козин в интервью телеканалу 78.ru.

По словам руководителя подземки, первый восьмивагонный состав проекта "Балтиец" уже принят метрополитеном и будет использоваться для проверки совместимости с системой управления движением поездов на Фрунзенско-Приморской линии. После тестирования аналогичные поезда направят на Московско-Петроградскую линию, где станции оборудованы платформами закрытого типа. Для этой ветки готовят шестивагонные составы "Балтиец" с адаптированными системами открывания дверей.

Масштабное обновление вагонного парка проводится в рамках программы "Развитие метрополитена", стартовавшей в 2022 году. На реализацию проекта направлено почти 97 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния.

Фото: Piter.TV