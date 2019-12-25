Петербург направит бюджетные кредиты на развитие общественного транспорта и социальной инфраструктуры

Отмечается, что на данный момент долг города перед государством не превышает 14% от объёма собственных доходов.

Власти города намерены направить бюджетные кредиты на развитие общественного транспорта и социальной инфраструктуры. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Кредитование регионов - один из важных вопросов. Все регионы поиздержались за время пандемии: потратили большие деньги, некоторые брали кредиты, в том числе коммерческие, потому что нужно было поднимать здравоохранение, нужны были средства на лекарства, оборудование и многое другое. Президент дал поручение заменить коммерческие кредиты на государственные под малые проценты и на длительный срок. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Беглов также добавил, что на данный момент долг города перед государством не превышает 14% от объёма собственных доходов.

Полученные федеральные средства власти города намерены первостепенно направить на строительство социальных объектов. Таким образом, текущий дефицит составляет 50 школ, 84 детсада и 25 объектов здравоохранения.

Отмечается, что в средствах нуждается 159 объектов с общим объемом финансирования 112,9 млрд рублей. На данный момент из них обязательствами инвесторов и бюджета города закрыты лишь 115 объектов на 86,3 млрд рублей. Еще для 44 объектов требуется финансирование в размере 26,6 млрд рублей в текущих ценах.

Нам также нужны средства для ускоренной реализации проектов, повышающих качество жизни в Санкт‑Петербургской агломерации. Александр Беглов, губернатор.

Губернатор добавил, что также необходимо развивать метрополитен, наземный общественный транспорт Петербурга и Ленобласти, улично-дорожную сеть, а также пригородное и внутри пригородное железнодорожное сообщение.

Ранее мы писали, что Петербург готов вложиться в газификацию садоводств в Ленобласти.

Фото: Piter.tv



