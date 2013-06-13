Петербург готов вложиться в газификацию садоводств в Ленобласти

В летний сезон на дачи в Ленобласти уезжают более 2 млн петербуржцев.

Александр Беглов прокомментировал поручение Владимира Путина ускорить газификацию регионов. По словам главы Петербурга, сейчас реализуется совместная с "Газпромом" программа газификации малых населённых пунктов города, но до садоводств в Ленобласти газовые магистрали еще не дошли. При этом этот проект является важнейшим для агломерации.

По данным Смольного, в садоводствах области постоянно проживают почти 200 тыс. семей петербуржцев. Кроме того, около 2,5 жителей города ездят на дачи в летний сезон. Регионы заинтересованы в том, чтобы государство упростило и ускорило подводку газа в садоводческие массивы. Если это будет сделано, то Северная столица рассмотрит вопрос о том, чтобы выделить субсидию на газификацию садоводств в области. На данный момент деньги выделяются на обустройство дорог и электрификацию.

Беглов отметил, что главы регионов уже сделали шаги для создания агломерации: унифицировали социальные льготы, синхронизировали планы по строительству, в том числе дорожному и железнодорожному.

Фото: Piter.TV