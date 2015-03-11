ЗакС Ленобласти одобрил в первом чтении законопроект о проезде льготников в транспорте Петербурга

Петербург работает над зеркальными мерами: жителям Петербурга также смогут предоставить льготы при проезде в транспорте Ленобласти.

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти 24 февраля в первом чтении приняли законопроект "Об утверждении Соглашения по перевозке жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Согласно документу, категории граждан, которым полагаются льготы при проезде в общественном транспорте, смогут пользоваться ими как в городе, так и в области.

К льготным категориям относятся ветераны труды, реабилитированные лица, тыловики, пенсионеры, школьники из многодетных семей. Им станут доступны льготные проезды по 282 муниципальным автобусным маршрутам, 83 смежным межрегиональным автобусным маршрутам, 46 троллейбусным маршрутам, 42 трамвайным маршрутам.

В декабре соглашение подписал губернатор Петербурга. Регионы продолжают работать над созданием агломерации.

Фото: Piter.TV