Петербург и Ленобласть объединили права льготного проезда на транспорте

Документ утвержден на 2021-2023 годы, соглашение подписал глава Петербурга Александр Беглов.

Жители Петербурга и Ленобласти со следующего года смогут пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте соседнего региона. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Документ утвержден на 2021-2023 годы, соглашение подписал глава Петербурга Александр Беглов.

Теперь льготные категории граждан, проживающие на территории Ленобласти, смогут пользоваться установленными для жителей Петербурга привилегиями при поездках в метро. Также им станут доступны льготные проезды по 282 муниципальным автобусным маршрутам, 83 смежным межрегиональным автобусным маршрутам, 46 троллейбусным маршрутам, 42 трамвайным маршрутам.

В перечень льготников в том числе вошли школьники из многодетных семей Ленобласти. Льготники Петербурга также смогут использовать право льготного проезда на территории 47 региона.

Беглов утвердил новые налоговые льготы для инвесторов Петербурга.

Фото: Piter.TV