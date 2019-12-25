Беглов утвердил новые налоговые льготы для инвесторов Петербурга

Губергатор Петербурга Александр Беглов подписал закон "О внесении изменений в Закон Санкт‑Петербурга "О налоговых льготах". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Теперь ставка по налогу на прибыль, которая зачисляется в городской бюджет, составит 10%. Речь идет о реализации региональных инвестиционных проектов (РИП). Отмечается, что налог на имущество в рамках РИП будет равняться 0%.
Отмечается, что в РИП могут принять участие представители малого и среднего бизнеса.
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Фото: Александр Беглов/вк
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