Беглов утвердил новые налоговые льготы для инвесторов Петербурга

Ставка по налогу на прибыль, который зачисляется в городской бюджет, составит 10%.

Губергатор Петербурга Александр Беглов подписал закон "О внесении изменений в Закон Санкт‑Петербурга "О налоговых льготах". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Теперь ставка по налогу на прибыль, которая зачисляется в городской бюджет, составит 10%. Речь идет о реализации региональных инвестиционных проектов (РИП). Отмечается, что налог на имущество в рамках РИП будет равняться 0%.

Отмечается, что в РИП могут принять участие представители малого и среднего бизнеса.

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Фото: Александр Беглов/вк