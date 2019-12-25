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Борис Вишневский подтвердил заболевание COVID-19 и рассказал о своем самочувствии
Сегодня, 12:54
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Борис Вишневский подтвердил заболевание COVID-19 и рассказал о своем самочувствии

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Результат теста он получил 20-го декабря.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский заболел коронавирусом. В понедельник, 21-го декабря, он официально сообщил об этом на своих страницах в социальных сетях. Информация о том, что депутат получил положительный тест, появилась еще накануне.

По словам Вишневского, он чувствует себя хорошо, никаких симптомов нет: температура 36,6, кашель отсутствует, сатурация в норме. 

Естественно, сижу дома. Завтра поеду на КТ и анализы крови. Говорят, что на астматиков (вроде меня) этот поганый вирус действует слабее - мы умеем себя контролировать и за собой следить, и организм умеет сопротивляться действию этого вируса.

написал парламентарий. 

Вишневский напомнил, что подцепить вирус можно где угодно. 

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб

Теги: вишневский, депутат, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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