Борис Вишневский подтвердил заболевание COVID-19 и рассказал о своем самочувствии

Результат теста он получил 20-го декабря.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский заболел коронавирусом. В понедельник, 21-го декабря, он официально сообщил об этом на своих страницах в социальных сетях. Информация о том, что депутат получил положительный тест, появилась еще накануне.

По словам Вишневского, он чувствует себя хорошо, никаких симптомов нет: температура 36,6, кашель отсутствует, сатурация в норме.

Естественно, сижу дома. Завтра поеду на КТ и анализы крови. Говорят, что на астматиков (вроде меня) этот поганый вирус действует слабее - мы умеем себя контролировать и за собой следить, и организм умеет сопротивляться действию этого вируса. написал парламентарий.

Вишневский напомнил, что подцепить вирус можно где угодно.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб