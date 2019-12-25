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Коронавирус подозревают у депутата ЗакСа Бориса Вишневского
Сегодня, 7:31
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Alena_Zinovieva

Коронавирус подозревают у депутата ЗакСа Бориса Вишневского

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В настоящий момент парламентария готовят к госпитализации.

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский мог заразиться коронавирусом. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на свой источник.

По предварительной информации, Вишневского сейчас готовят к госпитализации. Коллеги депутата не удивлены такому развитию событий.

Депутат Андрей Анохин рассказал, что в ЗакСе не все соблюдают меры безопасности и не носят масок. Он призвал своих коллег задуматься и начать олицетворять закон и соблюдать Постановление 31 главного санитарного врача России.

Переболевший КОВИД депутат ЗакСа Алексей Цивилев заявил, что ничего не знает о болезни Вишневского. Однако он сам соблюдал самоизоляцию, когда заболел.  

"На любом предприятии люди заболевают и болеют всей семьей и Законодательное собрание — не исключение", - отметил он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об ограничениях после прививки от КОВИД.

Фото: ВКонтакте / Борис Вишневский

Теги: борис вишневский, закс, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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