Коронавирус подозревают у депутата ЗакСа Бориса Вишневского

В настоящий момент парламентария готовят к госпитализации.

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский мог заразиться коронавирусом. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на свой источник.

По предварительной информации, Вишневского сейчас готовят к госпитализации. Коллеги депутата не удивлены такому развитию событий.

Депутат Андрей Анохин рассказал, что в ЗакСе не все соблюдают меры безопасности и не носят масок. Он призвал своих коллег задуматься и начать олицетворять закон и соблюдать Постановление 31 главного санитарного врача России.

Переболевший КОВИД депутат ЗакСа Алексей Цивилев заявил, что ничего не знает о болезни Вишневского. Однако он сам соблюдал самоизоляцию, когда заболел.

"На любом предприятии люди заболевают и болеют всей семьей и Законодательное собрание — не исключение", - отметил он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об ограничениях после прививки от КОВИД.

Фото: ВКонтакте / Борис Вишневский