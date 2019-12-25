Роспотребнадзор сообщил об ограничениях после прививки от КОВИД

Организм не должен испытывать стрессовых состояний.

После прививки от COVID-19 следует придерживаться ряда правил. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Организм не должен испытывать стрессовых состояний, таких как перегрев и переохлаждение. Также не стоит употреблять продукты, которые заведомо могут вызвать аллергическую реакцию.

На данный момент в Москве, Петербурге и ряде других регионов началась вакцинация людей, входящих в группы риска. Для этого используется вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вместе с РФПИ. В Петербурге в конце прошлой недели начался первый этап вакцинации учителей.

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