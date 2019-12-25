В Петербурге начался первый этап вакцинации учителей

Уже в пятницу, 18 декабря, первую вакцину получат около 100 добровольцев.

В Петербурге начался первый этап вакцинации работников системы образования от COVID-19. Пункты вакцинации учителей открылись на базе медицинских учреждений Красногвардейского, Центрального, Выборгского, Московского и Курортного районов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по образованию.

Уже в пятницу, 18 декабря, первую вакцину получат около 100 добровольцев. Наиболее подвержены риску заболевания коронавирусом педагоги школ, работающие с 5-11 классами, педагоги системы профессионального образования и руководящие работники образовательных учреждений. В общей сложности это около 37 тысяч человек. Каждый человек будет получать вакцину дважды с перерывом в 21 день.

На втором этапе вакцинации прививку смогут получить учителя начальных классов, сотрудники дошкольных образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей.

Вакцина противопоказана людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины, с тяжелыми аллергическими реакциями, беременным и женщинам в период грудного вскармливания, тем, у кого на данный момент острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Также на данный момент не будут вакцинироваться люди 60 лет.

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России.

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