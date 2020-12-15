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Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России

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Перед массовой вакцинацией в стране были отработаны специальные логистические цепочки.

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет "360".

По его словам, в стране сейчас задействовано 89 медицинских организаций, которые принимают вакцины и занимаются их распределением. Вакцинацией занято 1229 медицинских организации.

Все регионы готовы к принятию препарата и вакцинации.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он подчеркнул, что перед массовой вакцинацией в стране были отработаны специальные логистические цепочки. Сейчас разработаны специальные методы транспортировки и хранения вакцины. 

Ранее мы писали, что в Крыму начнется вакцинация медработников от коронавируса.

Видео: Правительство России

 
Теги: вакцинация, минздрав, мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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