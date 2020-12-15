Перед массовой вакцинацией в стране были отработаны специальные логистические цепочки.

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет "360".

По его словам, в стране сейчас задействовано 89 медицинских организаций, которые принимают вакцины и занимаются их распределением. Вакцинацией занято 1229 медицинских организации.

Все регионы готовы к принятию препарата и вакцинации. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он подчеркнул, что перед массовой вакцинацией в стране были отработаны специальные логистические цепочки. Сейчас разработаны специальные методы транспортировки и хранения вакцины.

Ранее мы писали, что в Крыму начнется вакцинация медработников от коронавируса.

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