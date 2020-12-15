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В Крыму начнется вакцинация медработников от коронавируса

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В первую очередь прививать будут тех медиков, которые работают в "красной зоне".

В Крыму начнется вакцинация медработников от коронавируса. Об этом в социальных сетях рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, 8 декабря в Крым поступила первая партия вакцины "Спутник V" – из пятисот доз. Глава регионального Минздрава отметил, что с 12 декабря началась вакцинация медицинских работников.

В ближайшее время дополнительно в Крым и Севастополь поступит около тысячи доз вакцины.

Сергей Аксёнов, глава Крыма

Он заявил, что в первую очередь прививать будут тех медиков, которые работают в "красной зоне" и взаимодействуют с коронавирусными пациентами. Количество привитых в дальнейшем будет зависеть от поставок вакцины в Крым.

Ранее международный уголовный суд заявил о военных преступлениях на Донбассе.

Видео: YouTube / Глава Республики Крым

Теги: аксенов, коронавирус, крым
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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