Фату Бенсуда намерена расследовать военные преступления преступления против человечности.

Международный уголовный суд заявил о военных преступлениях на Донбассе. Об этом сообщила генеральный прокурор Фату Бенсуда. По данным чиновницы, МУС готов начать расследование по обстановке на востоке Украины и в Крыму. Решается вопрос об изучении "военных преступлений", а также о преступлениях против человечности содержания людей под стражей.

По итогам тщательного и независимого процесса сегодня я могу объявить, что правовые критерии для возбуждения расследований в связи с ситуацией на Украине соблюдены сообщение генпрокурора МУС Фату Бенсуда

напомним, что предварительное расследование по ситуации была начато 24 апреля 2014 года. Об этом говорило украинское правительство. Бенсуда добавила, что МУС учитывал данные о "национальных процессуальных действиях". Они были инициированы Россией и касаются Украины.

Украина призвала Россию принять меры для урегулирования в Донбассе.

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