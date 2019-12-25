Украина призвала Россию принять меры для урегулирования в Донбассе

МИД Киева опубликовал обращение с российским дипломатам.

Украина призвала Россию принять меры для урегулирования на Донбассе. Об этом дипломаты сообщили в соответствующем заявлении. МИД надеется на работу с коллегами в "нормандском формате", в который кроме Москвы и Киева входят также Берлин и Париж. Специалисты уточнили, что определенные договоренности были достигнуты сторонами на саммите 9 декабря 2019 года.

Призываем РФ принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины заявление МИД Украины

Дипломаты отметили, что лидеры стран-участниц "нормандского формата" считают основой выполнение договоренностей и минских соглашений. Такой же позиции придерживаются и власти Киева в рамках политико-дипломатического урегулирования вопроса на востоке страны.

Путин и Меркель обсудили Карабах, Донбасс и вакцины от коронавируса.

Фото: Pixabay.com