Путин и Меркель обсудили Карабах, Донбасс и вакцины от коронавируса

Лидеры обговорили сотрудничество Минздравов по вопросам вакцины от коронавируса.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили конфликты в Нагорном Карабахе, Донбассе, а также вакцины от коронавируса.

Российский лидер рассказал о роли посредника для РФ в конфликте между Азербайджаном и Арменией, а также о действиях российских миротворцев в Карабахе, которые базируются вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Путин подчеркнул, что соблюдение трёхсторонних договорённостей позволит сделать обстановку в регионе стабильной.

В Кремле также сделали акцент на том, что в работе с пострадавшими от боёв должны активнее участвовать международные структуры. По словам Путина, этим занимается Центр гуманитарного реагирования, который создала Россия.

Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили и конфликт на Донбассе, отметив, что там соблюдается перемирие. При этом подчёркивается, что нет прогресса в решении политических аспектов Минских договорённостей и саммита "нормандской четвёрки". В Кремле заявиои, что Киев должен выполнять взятые на себя обязательства.

Также в Кремле рассказали, что лидеры обговорили сотрудничество Минздравов по вопросам вакцины от коронавируса.

Ранее мы писали, что Меркель ожидает допуска вакцины BioNTech и Pfizer в ЕС в начале 2021 года.

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