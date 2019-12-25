Меркель ожидает допуска вакцины BioNTech и Pfizer в ЕС в начале 2021 года

Также в ЕС будет распространяться препарат от Moderna.

Ангела Меркель ожидает допуска немецкой вакцины BioNTech и ее американского партнера Pfizer в Евросоюз в начале 2021 года. К этому времени препарат может получить разрешение на использование в ЕС. Такими сведениями канцлер ФРГ поделилась с журналистами местной радиостанции "Метрополь ФМ".

Эта вакцина, возможно, будет допущена и поступит в распоряжение Европы в начале 2021 года...Есть также вакцина компании Moderna, она тоже выйдет на рынок Ангела Меркель, канцлер Германии

Чиновница напомнила, что на то, чтобы привить большую часть населения от коронавирусной инфекции у медиков уйдут месяцы. В ФРГ в первую очередь прививки будут делаться медицинским и социальным работникам, пожилым людям.

Меркель заявила о планах закрыть в ЕС горнолыжные курорты.

Фото: Pixabay.com