Борис Писториус дал интервью журналистам из Financial Times.

Немецкие власти не будут отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на "последнюю просьбу" Киева. Соответствующее заявление сделал министр по обороне Германии Борис Писториус в интервью для иностранного издания Financial Times. По информации от СМИ, высокопоставленный чиновник из Берлина обсуждал ситуацию с вооружением европейского государства. Эксперт пояснил, что у ФРГ в арсенале осталось осталось "всего шесть систем Patriot". В связи с ситуацией глава профильного ведомства в понедельник, 14 июля встретится с шефом Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне. Во время рабочего визита в США министр затронет вопрос вопрос "дорожной карты" по обеспечению безопасности Европы. По словам Бориса Писториуса, министры также обсудят продажу США Германии двух систем противовоздушной обороны Patriot, предназначенных для Украины.

Он заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на ... новый запрос Киева. публикация Financial Times

Как добавил газете министр, бундестаг работает над "планом закупок" страной военного оборудования на период до 2030х годов, который будет включать в себя покупку танков, подводных лодок, беспилотников и истребителей.

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Фото: YouTube / tagesschau