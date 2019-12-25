Канцлер Германии выступил в бунденстаге.

В Берлине сообщили о том, что дипломатические возможности для урегулирования регионального конфликта на Украине "исчерпаны". Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Фридрих Мерц, выступая перед местными законодателями в бундестаге.

Мы продолжим помогать Украине, несмотря на сопротивление левых политических сил и дружественных к России правых здесь в парламенте. Мы продолжим эту поддержку. Я хочу сказать вам еще кое-что более ясное: средства дипломатии исчерпаны. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Ранее Фридрих Мерц от 26 мая заявлял, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли ограничения по дальности ракет с военных поставок Украине, поэтому Киев может атаковать дальнобойным оружием цели, расположенные на территории РФ. Позже вице-канцлер Германии и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Фридриха Мерца, не менял своей позиции в отношении поставок оружия Украине.

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Фото: YouTube / phoenix