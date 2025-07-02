Мерц: со Словакией ведутся финальные обсуждения 18-го пакета санкций против РФ

В Германии рассказали, что новый пакет санкций против России станет "самым жестким".

В настоящее время со Словакией ведутся финальные обсуждения для того, чтобы европейская страна одобрила положения 18-го пакета антироссийского санкционного давления со стороны коллективного Брюсселя. Соответствующее заявление немецкий канцлер Фридрих Мерц сделал в эфире местного телеканала ARD. Высокопоставленный гость программы добавил, что переговоры на рабочем уровне с властями Братиславы вступили в решающую стадию. Берлин пытается решить возникшую проблему и найти компромисс. В Германии пояснили, что речь идет о самых жестких запретах и ограничениях в отношении Москвы за последние 3,5 года.

Я участвую в этих попытках. Сейчас на рабочем уровне идет поиск компромисса, он будет найден, и тогда в силу вступит 18-й пакет санкций. Мы его подготовили, мы это осуществим. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

При этом Фридрих Мерц оговорился, заявив об ограничениях, направленных "против Украины", а не России.

Мерц обсуждал с Зеленским вопрос обучения военных ВСУ обращению с Taurus.

Фото и видео: YouTube / tagesschau