Немецкий канцлер объяснил, что Берлин и Киев хотят держать Москву в неведении.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил информацию о том, что обсуждал с лидером киевского режима Владимиром Зеленским вопрос возможного обучения украинских военнослужащих обращению с крылатыми ракетами Taurus немецкого производства. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в эфире местного телеканала ARD. Высокопоставленный гость программы отметил, что не может сейчас исключить данного варианта развития событий.

Мы об этом еще не договорились. Я говорил об этом с Зеленским, я говорил об этом в коалиции. Мы еще не начинали. Всегда было ясно, что, если мы поставим Taurus, это оружие будет применяться не немецкими военными, а украинскими, как и в случае с другими крылатыми ракетами, которые поставляются из Великобритании, из Франции. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Эксперт обратил внимание на проблему, заключающуюся в том, что Taurus являются очень сложными системами вооружения, поэтому требуется минимум полгода для того, чтобы обучить бойцов их использованию. Однако власти из Берлина не намерены в публичном пространстве обсуждать оказываемую Вооруженным силам Украины военную поддержку для того, чтобы держать Москву в неведении о происходящих событиях.

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Фото и видео: YouTube / tagesschau