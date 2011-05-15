"Не самый приятный день?" Трамп публично уколол Мерца

Глава США напомнил канцлеру Германии о нацистском прошлом его страны.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме в четверг, 5 июня, пошутил по поводу исторического значения высадки международных союзников Вашингтона в Нормандии. Иностранный политик предположил, что для официального Берлина годовщина этого значимого события является "не самым приятным днем". Такие слова прозвучали со стороны принимающей стороны в присутствии журналистов после того, как высокопоставленный гость из ФРГ упомянул, что на следующий день, 6 июня, будет отмечаться 81-я годовщина операции "Оверлорд". В странах коллективного Запада этот момент рассматривается как переломный во Второй мировой войне.

Это был не самый приятный день для вас? Дональд Трамп, глава США

Канцлер Германии быстро среагировал на реплику американского политического лидера, подчеркнув позитивное значение даты. Фридрих Мерц пояснил, что речь идет о дне, который считается днем освобождения государства от нацистсткой диктатуры.

Напомним, что высадка союзников в Нормандии, известная как "День Д", произошла 6 июня 1944 года. Она стала началом освобождения Западной Европы от нацистской оккупации. Германия, разгромленная затем менее чем через год после высадки, с тех пор ежегодно отмечает этот день как важный символ освобождения всего региона от фашизма.

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Фото и видео: YouTube / The White House