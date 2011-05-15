Трамп заявил, что Маск сошел с ума

Президент США не знает, получится ли наладить хорошие отношения с бывшим руководителем DOGE.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп считает, что самый состоятельный человек на планете, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск перестал эффективно выполнять свои обязанности на момент, когда курировал работу профильного ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE). Иностранный политик добавил, что предприниматель сошел с ума. Соответствующее сообщение глава государства разместил в социальной сети Truth Social.

Илон "выдохся", я попросил его уйти. Он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать, и просто сошел с ума! Дональд Трамп, глава США

Президент США указал, что отменил распоряжение, которое заставляло всех покупать электромобили, "которые никому не нужны". Также глава государства в публичном пространстве угрожал расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска и отменить государственные субсидии. Дональд Трамп написал в своем аккаунте о том, что простой способ сэкономить денежные средства в федеральном бюджете, а речь идет о миллиардах долларов, - это прекратить правительственные субсидии и контракты для Илона Маска. Политик заметил, что всегда был удивлен тем, что Джо Байден этого не сделал.

Трамп поручил провести расследование о здоровье Байдена и использовании автопера.

Фото и видео: YouTube / The White House