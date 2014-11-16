Трамп поручил провести расследование о здоровье Байдена и использовании автопера

Американский президент-республиканец Дональд Трамп дал указание начать расследование о состоянии здоровья его предшественника-демократа, занимавшего пост главы государства Джо Байдена. Речь также касается использованием автопера помощниками экс-лидера Белого дома для подписания важных государственных документов. Соответствующая информация приводится в тексте распространенного действующей вашингтонской администрацией меморандума. Чиновники заметила, что на протяжении длительного времени Джо Байден страдал от серьезного ухудшения своих когнитивных способностей. В результате подавляющее большинство исполнительных решений президента США были подписаны с помощью устройства механической подписи, а не лично рукой Байдена.

Это особенно касалось решений, принятых во второй половине его президентского срока, когда снижение его когнитивных функций, по-видимому, стало еще более очевидным для тех, кто работал с ним наиболее близко. пресс-служба Белого дома

В меморандуме говорится о подозрении, что помощники политика могли воспользоваться этой ситуацией и злоупотреблять использованием автопера для подписания значимых для страны документов. Генеральный прокурор США должен будет проверить сведения о том, кто давал указание использовать автоперо для подписи документов, в том числе указы о помиловании и меморандумы.Также будут установлены лица, которые пытались либо скрыть информацию о состоянии ментального здоровья Байдена, либо ложно называли фейками видеоматериалы, на которых были запечатлены когнитивные нарушения экс-президента.

В последние месяцы становится все более очевидным, что помощники бывшего президента Байдена злоупотребляли подписью президента, используя автоперо, чтобы скрыть снижение когнитивных функций Байдена <...>. Этот заговор является одним из самых опасных и тревожных скандалов в истории США. пресс-служба Белого дома

Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран.

Фото: Белый дом