Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран

Президент США напомнил о необходимости обеспечивать национальную безопасность страны.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп запретил въезд на территорию страны гражданам из 12 стран в связи с угрозой для национальной безопасности. Соответвеющее заявление сделал местный журналист из телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на осведомленные источники. Позже Белый дом опубликовал на фициальном сайте текст указа главы государства. Известно, что новая мера касается представителей Афганистана, Бирмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Дополнительно частичные ограничения на въезд в США введены вашингтонской администрацией для граждан семи стран мира - Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

После учета целей внешней политики, национальной безопасности и целей США по борьбе с терроризмом я принял решение полностью ограничить въезд граждан следующих 12 стран... Эти ограничения распространяются как на въезд иммигрантов, так и на неиммиграционный въезд. указ Дональда Трампа

Трамп: США пополняют запасы вооружений беспрецедентными темпами.

Фото: Белый дом