Трамп: США пополняют запасы вооружений беспрецедентными темпами

Он также выразил надежду, что Вашингтону не придется использовать оружие.

Соединенные Штаты пополняют запасы вооружений беспрецедентными темпами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что провел разговор с лидерами американских ВС. Он подчеркнул, что это самые сильные военные, которые когда-либо были в США. Трам отметил, что Вашингтон накапливает оружие такими темпами, которых страна никогда не видела.

Однако, надеемся, нам никогда не придется его использовать!

Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп пообещал, что празднование 250-летия образования США затмит Олимпиаду.

Фото: YouTube / ABC News