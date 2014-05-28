Глава США рассказал о том, за что благодарит провидение.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп пообещал, что празднование 250-летия с момента образования государства, которое, вероятно, совпадет с днем рождения лидера Белого дома, затмит предстоящие в США Чемпионат мира по футболу в 2026 году и Олимпиаду, намеченную на 2028 год. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе выступления на Арлингтонском кладбище в День Поминовения.

У нас будет большой праздник, 250 лет. В некотором смысле я рад, что пропустил тот второй срок, потому что я бы не был вашим президентом. В дополнение у нас будет Чемпионат мира и Олимпиада, представляете, я пропустил те четыре года, а теперь, посмотрите, что у меня есть, у меня есть все. Дональд Трамп, глава США

Глава государства выразил благодарность провидению за победу на выборах его предшественника в вашингтонской администрации Джо Байдена, а также скандал с отрицанием проблем со здоровьем оппонента, который, по оценкам местных экспертов, может стоить Демократической партии многих будущих выборов. Дональд Трамп при этом часто повторяет публике о том, что ранее проигранные им выборы "были украдены".

Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам.

Фото и видео: Белый дом