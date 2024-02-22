Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам

Глава США уточнил, что в стенах вуза процветает антисемитизм.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить информацию по иностранным студентам, обучающимся в учреждении. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед местными журналистами на территории аэропорта города Морристаун в штате Нью-Джерси, перед вылетом в Вашингтон. Иностранный политик призвал руководство учебного заведения требовать от федерального правительства финансирования их программ. Он пояснил, что на данный момент у Гарварда есть 52 миллиона долларов, которые университет может использовать.

Почему Гарвард не говорит о том, что почти 31% студентов приехали из других стран? И тем не менее эти страны, часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать. Никто нам этого не сообщил! Дональд Трамп, глава США

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Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX