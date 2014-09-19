Трамп заявил о недовольстве Путиным и возможных санкциях против России

Глава США оценил недавние действия ВС РФ в региональном кризисе.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин изменился и ему это не нравится. Иностранный политик также пригрозил Москве новыми санкциями. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед местными журналистами на территории аэропорта города Морристаун в штате Нью-Джерси, перед вылетом в Вашингтон. Лидер Белого дома уточнил, что абсолютно точно рассматривает вопрос введения дополнительного давления на российское руководство и страну из-за действий ВС РФ на Украине.

Я не счастлив в связи с тем, что делает Путин... Мне это совсем не нравится, мы в процессе переговоров... Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но теперь он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что российское министерство по обороне ранее сообщило общественности о нескольких крупных ударах, совершенным по объектам на Украине. 23 мая армия нанесла групповой ракетный удар по контейнеровозу с военным грузом, следовавшему в морской порт Одессы, а также по складу контейнеров. В ходе воздушной атаки был использован комплекс "Искандер". В ночь на 24 мая военнослужащие отчитались о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятию киевского режима, выпускающему ракеты и ударные беспилотники. Другими целями стали центр радиотехнической разведки и позиции комплекса противовоздушной обороны Patriot американского производства.

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Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX