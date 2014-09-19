Глава США считает, что с российским президентом "что-то случилось".

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что высказывания лидера киевского режима Владимира Зеленского "вызывают проблемы". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед местными журналистами на территории аэропорта города Морристаун в штате Нью-Джерси, перед вылетом в Вашингтон. Иностранный политик заметил, что также может раскритиковать действия своего российского коллеги Владимира Путина. Глава Белого дома упомянул о том, что раньше "всегда ладил" с Кремлем, но в последнее время "с ним (Владимиром Путиным) что-то случилось". Президент США снова заметил, что этого регионального конфликта бы не произошло, если бы Трамп оставался на высшем государственном посту вместо Джо Байдена.

Я всего лишь помогаю тушить большие пожары, которые начались из-за вопиющей некомпетентности и ненависти... Президент Зеленский не делает своей стране ничего хорошего, говоря так, как он говорит. Все, что он говорит, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить. Дональд Трамп, глава США

Ранее Дональд Трамп говорил СМИ о том, что недоволен президентом действиями Владимира Путина из-за атаки Вооруженных сил России по украинским объектам. Американские СМИ отмечали, что политик решил высказаться после заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что "молчание США поощряет Владимира Путина".

Россия и Украина согласовали обмен пленными, заявил Трамп.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX