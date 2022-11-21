Россия и Украина согласовали обмен пленными, заявил Трамп

Глава США поздравил стороны конфликта с процессом возвращения домой своих военнослужащих.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп утверждает, что Москва и Киев завершили согласование обмена военнопленными. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал подписчикам через собственную социальную сеть Truth Social.

Согласование крупного обмена пленными только что завершилось между Россией и Украиной. Он вступит в силу скоро. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то грандиозному. Дональд Трамп, глава США

Журналисты из Telegram-канала Mash добавили, что крупнейший обмен пленными в формате "1000 на 1000" проходит прямо сейчас на государственной границе Украины и Белоруссии. Москва вернет домой почти всех своих военнослужащих, которые попали в плен Вооруженных сил Украины за три года проведения специальной военной операции. Украина получит менее десяти процентов плененных бойцов. Не исключается, что такой обмен может произойти в несколько этапов и будет длиться несколько дней, в период с 23 по 25 мая. В СМИ заметили, что одобренных к обмену россиян представители киевского режима держали в приграничной колонии в Сумах. В основном речь идет о военнослужащих с курского и харьковского направлений СВО. Украины также содержатся в приграничных колониях — в Курской области и в Новозыбкове Брянской области.

Напомним, что договоренность об обмене пленными солдатами в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года двусторонних переговорах России и Украины. Встреча состоялась 16 мая в Стамбуле по предложению главы государства Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, российский президент не исключил, что в ходе обсуждений стороны регионального конфликта смогут выйти на соглашение о режиме прекращения огня. накануне днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что работа по подготовке к обмену ведется и все стороны заинтересованы в том, чтобы он состоялся как можно быстрее.

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Фото: Белый дом