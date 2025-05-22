Глава США не ответил на вопрос о своем участии в саммите G20 в ЮАР.

Формат "Большой восьмерки" (G8) был гораздо лучше, чем существующий в настоящее время формат "семерки" (G7), поэтому коллективному Западу не следовало отказываться от него ранее, разрывая отношения с Россией. Соответствующее заявление американский президент-республиканец Дональд Трамп сделал публично, отвечая на вопросы местных журналистов во время его рабочей встречи с южноафриканским коллегой Сирилом Рамапосой в вашингтонской администрации. Иностранный политик не дал СМИ прямой реакции на вопрос о том, будет ли он принимать участие в саммите G20, который состоится в ноябре 2025 года на территории ЮАР. Вместо этого глава страны провел параллель с исключением Москвы из "Группы восьми".

Многие говорят, что если бы Россия была в составе, то не было бы этого конфликта. Но если бы у вас был другой президент, этого конфликта также не было бы. G7 раньше была G8, но они приняли блестящее решение выкинуть Россию. Было бы гораздо лучше, если бы Россия была в составе Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп добавил, что считает важным участие Белого дома в обоих форматах - G7 и G20. Он убежден, что без США эти международные собрания не столь важны, так как теряют свое значение. Ранее президент США говорил о том, что считает исключение России из Группы восьми в 2014 году "очень глупым решением" со стороны союзников Вашингтона, однако время для восстановления этого формата, по его словам, уже прошло.

Трампа не беспокоят утверждения о наращивании РФ сил близ Финляндии и Норвегии.

Фото и видео: Белый дом