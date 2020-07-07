В Петербурге на 35% выросло число внесудебных банкротств

Ленинградская область показывает еще более резкий рост — 40%.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, во втором квартале 2025 года 137 жителей Санкт-Петербурга воспользовались упрощенной процедурой банкротства. Это на 35,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Ленинградской области показатель увеличился на 40,9% — до 86 случаев.

Рост внесудебных банкротств в регионе превышает среднероссийский уровень (+25,5%). В 97,3% случаев процедуру инициировали сами граждане. С октября 2015 года более 1,5 млн россиян воспользовались этим механизмом.

С мая 2025 года право на бесплатное внесудебное банкротство получили участники СВО. Эксперты рекомендуют тщательно изучать последствия процедуры перед ее началом.

Ранее правительство списало задолженность по бюджетным кредитам для 25 регионов.

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