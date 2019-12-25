Зафиксирован рекордный показатель по банкротствам физических лиц с 2015 года.

В июне число банкротств среди граждан России выросло вдвое и достигло 11483 случаев. Это в 2,18 раза больше, чем в июне 2019 года. Среди обанкротившихся лиц есть и индивидуальные предприниматели. Об этом пишет "Интерфакс".

Это рекордный показатель по банкротствам физических лиц с 2015 года, когда эту норму только ввели.

Отмечается, что в июне 2020 суд признал обанкротившимися 1257 компаний. Это на 30,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин отмечает, что российские суды с 11 марта по 11 мая довольно редко рассматривали дела об индивидуальных банкротствах. Возможно, увеличение решений по данным делам связан именно с этим — большинство дел о банкротствах слушались в июне.

Ранее США накрыла мощная волна банкротств.