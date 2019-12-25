Аналитики рассказывают, что 11 лет назад аналогичных заявлений о банкротстве к июню было 142.

США накрыла мощная волна банкротств. Американская экономика не видела такой со времён рецессии 2009 года. Об этом пишет Bloomberg.

В мае 2020 года на банкротство подали 27 компаний. В общей сумме они не выполнили обязательств на 50 миллионов долларов. Среди обанкротившихся фирм крупная сеть супермаркетов, производитель одежды и обуви J.C. Penney. - история этого бренда насчитывает более 100 лет.

Отметим, что за первые пять месяцев 2020 года на банкротство в США подали 98 компаний. Объём их обязательств на сумму свыше 50 миллионов долларов. Аналитики рассказывают, что 11 лет назад аналогичных заявлений о банкротстве к июню было 142.

Ранее мы рассказывали, что в России выявлен рост числа банкротств граждан.