Рост численности банкротов ожидается и в 2021 году.

В России выявлен рост числа банкротств граждан. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на статистические данные федерального реестра "Федресурс". Аналитики предсказывают рост количества банкротств в России в следующем году. Причиной станет ситуация с коронавирусом и кризисные явления в экономике.

Эксперты отмечают, что за последний год количество банкротств физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей увеличилось на 68%. На конец марта это число составило 22,4 тысячи человек. Специалисты отмечают, что лидером в данной тенденции становится Москва. За первый квартал 2020 года банкротство затронуло 1,4 тысячи местных жителей, а рост показателя составил 40,5% Далее в рейтинге - Подмосковье, Краснодарский край. В 93% случаях процедуру банкротства инициируют сами должники.

Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса.