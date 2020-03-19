По словам главы правительства, Россия имеет опят эффективной борьбы с эпидемиями.

Михаил Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса. Премьер-министр заявил, что на данный момент власти справляются с угрозой. Слова спикера привели журналисты "ТАССа".

Многие люди только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации, но поводов для паники нет прокомментировал глава правительства России

Чиновник напомнил, что Россия имеет успешный опыт борьбы с эпидемиями. Ранее Владимир Путин заявил, что Минздрав держит ситуацию с распространением вируса под контролем. Правительство РФ предоставляет населению объективную и оперативную информацию о распространении инфекции по стране. К данному моменту специалисты выявили 147 случаев заражения. Большая часть пациентов находится в Москве. Во многих регионах государства местные власти решили ввести режим повышенной готовности.

Мишустин поручил подготовить закон о моратории на банкротство.

Видео: YouTube/Правительство России