Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил подготовить закон о моратории на банкротство. Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабинета министров.
Министерству Минэкономразвития поручено ускорить внесение законопроекта в правительство. Закон должен процедуру реструктуризации долгов организаций.
Сейчас Мишустин рекомендует органам власти не инициировать банкротств предприятий, если они имеют долги перед бюджетами регионов и кредитными организациями.
Ранее Мишустин поручил создать оперштабы для борьбы с коронавирусом.
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