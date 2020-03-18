Он должен процедуру реструктуризации долгов организаций.

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил подготовить закон о моратории на банкротство. Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабинета министров.

Министерству Минэкономразвития поручено ускорить внесение законопроекта в правительство. Закон должен процедуру реструктуризации долгов организаций.

Сейчас Мишустин рекомендует органам власти не инициировать банкротств предприятий, если они имеют долги перед бюджетами регионов и кредитными организациями.

Ранее Мишустин поручил создать оперштабы для борьбы с коронавирусом.