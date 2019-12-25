Мишустин поручил создать оперштабы для борьбы с коронавирусом

Правительство РФ продолжает вводить новые меры профилактики против распространения коронавируса.

Михаил Мишустин поручил создать оперативные штабы для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится на официальном сайте кабинета министров РФ. Информация опубликована также в "РИА Новостях".

Известно, что глава правительства дал поручение федеральным органам власти подготовить оперативные штабы в качестве меры профилактики в борьбе против коронавирусной инфекции. Чиновники надеются предупредить массовое распространение заболевания. В ближайшее время будут утверждены ведомственные планы неотложных мероприятий.

Ранее Россия ограничивает на полеты в Британию, США и ОАЭ с 20 марта.

Видео: YouTube/Правительство России



