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Мишустин поручил создать оперштабы для борьбы с коронавирусом
Сегодня, 15:20
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lesjasap

Мишустин поручил создать оперштабы для борьбы с коронавирусом

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Правительство РФ продолжает вводить новые меры профилактики против распространения коронавируса.

Михаил Мишустин поручил создать оперативные штабы для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится на официальном сайте кабинета министров РФ. Информация опубликована также в "РИА Новостях".

Известно, что глава правительства дал поручение федеральным органам власти подготовить оперативные штабы в качестве меры профилактики в борьбе против коронавирусной инфекции. Чиновники надеются предупредить массовое распространение заболевания. В ближайшее время будут утверждены ведомственные планы неотложных мероприятий.

Ранее Россия ограничивает на полеты в Британию, США и ОАЭ с 20 марта.

Видео: YouTube/Правительство России


 

Теги: коронавирус, михаил мишустин, оперативный штаб
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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